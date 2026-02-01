Sınır Hattında YPG’ye Karşı Yeni Önlemler Alındı

Nusaybin-Kamışlı Sınır Hattına Güvenlik Önlemi Artırıldı

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG destekçileri tarafından Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırı sonrası, daha önce kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı. 20 Ocak tarihinde, YPG yandaşları bu gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırıda bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre, söz konusu gümrük sahası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mardin’in Nusaybin ilçesindeki en yakın hudut birliğinin sınırları içerisine dahil edildi.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Suriye’nin Kamışlı kentiyle Türkiye arasındaki en yakın noktada, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği inşa edildi ve dev Türk bayrağı gönderde dalgalanmaya başladı. Bu alan, stratejik önemi ile dikkat çekiyor ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla güçlendirilmiş oluyor.

PROVOKASYON DAVALARINDAN SONRA KARARLILIKLA HAREKET EDİLDİ

Daha önce, YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında kapalı olan sınır kapısındaki Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği provokasyon, büyük tepkilere neden olmuştu. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda bu hain saldırı lanetlenirken, provokatörlere karşı sert önlemler alınacağı belirtilmişti. Saldırının ardından Türk askerleri, sınır kapısına gelerek güvenlik önlemlerini artırmış ve göstericilere gerekli uyarılarda bulunmuştu. Bu provokatif eylemin ardından, olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı.