Fatma Girik’in Vasiyeti Mahkemece Geçerli Sayıldı

Yeşilçam’ın sevilen oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak 2022’de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Girik’in cenazesi, Bodrum’da hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedildi. Ölümünün ardından, vasiyet tartışmaları gündeme gelerek dikkat çekti.

VASİYETTAN ÇIKAN DETAYLAR

Fatma Girik, 2018 yılında kaleme aldığı vasiyetnamesinde mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kız kardeşi Müyesser Girik’e eşit paylar halinde bıraktı. Ayrıca, bu vasiyette kardeşi Günay Girik’in iki çocuğuna, koruyucu ailesi olduğu Ahu Aşkar’a ve evde çalışan yardımcılarına çeşitli miktarlarda para bırakma isteğini de belirtti. Günay Girik ise, vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla hukuki süreç başlattı.

ADLİ TIP’TAN GELEN RAPOR

Günay Girik’in suç duyurusunun hemen ardından, Fatma Girik’in vasiyetname düzenlemesi için fiil ehliyetinin olup olmadığını incelemek üzere dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan inceleme sonrası Adli Tıp, “Fatma Girik’in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018 tarihinde fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulünün uygun bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur” şeklinde görüş bildirdi.

MAHKEME KARARI NETLEŞTİ

Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 11 Şubat’ta görülen davanın 12. duruşmasında karar verildi. Mahkeme, davanın reddine karar vererek, Fatma Girik’in vasiyetinin geçerliliğini onayladı. Mahkeme kararının ardından, Ahu Turanlı ve Müyesser Girik’in avukatları, yazılı bir basın açıklamasında bulundu.

Pektaş ve Emekdar, “Sürecin başından itibaren, beyan ettiğimiz üzere, bu konu bir miras kavgası değil, bir iradeye saygı meselesidir. Mahkemece verilen bu karar, merhume Fatma Girik’in özgür iradesinin ve tasarruflarının hukuken de teyidi niteliğindedir. Böylece uzun süredir kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında yargı son noktayı koymuştur” dedi.

Açıklamalarının devamında ise, “Günay Girik’in, sadece kendi maddi menfaati uğruna, milyonların gönlünde taht kurmuş Fatma Girik’in, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde çirkin bir iddia ile aziz hatırasını lekeleme girişimi, yüce mahkemenin vermiş olduğu karar ile amacına ulaşamamış, iddialarının mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu tescillenmiştir. Ortada ne bir kriz, ne de bir kavga vardır, konu tamamen Fatma Girik’in iradesine saygı meselesidir. Bundan sonraki süreçte de mahkeme kararının getirdiği yasal sonuçların uygulanması konusunun takipçisi olacağız. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte, kamuoyu nezdinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonlarına ve itibar suikastı yapmaya çalışanlara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Merhume Fatma Girik’in aziz hatırasına duyulan saygının korunmasının buradaki en önemli husus olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.