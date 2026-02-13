Okan Buruk’tan Galatasaray’ın Juventus Maçı Değerlendirmesi

okan-buruk-tan-galatasaray-in-juventus-maci-degerlendirmesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Eyüpspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı dijital platformlarda değerlendirdi.

GALATASARAY’IN ERKEN GOLÜNÜN ÖNEMİ

Buruk, maçın seyrini değiştiren unsurlar hakkında “Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik” şeklinde görüş bildirdi. İkinci yarının başlarında rakip takımın 10 kişi kalmasının maçın dengesini değiştirdiğine değinen Buruk, “2-0’dan sonra rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu” ifadelerini kullandı. Icardi’nin 3 golü ve Osimhen’in 2 asisti gibi olumlu gelişmeleri de dile getirdi.

JUVENTUS BİZİ BEKLİYOR

Buruk, gelecek maçlarına değinerek “Juventus’a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid’in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus’un çok farklı formatları var” dedi. Takımının genel durumu hakkında konuşan Buruk, “Öz güveni çok yüksek bir takım değil” ifadesini kullandı. Özellikle Juventus’un oyun formatıyla ilgili bilgi veren Buruk, “Genelde 3’lü oynayan takımlara karşı 3’lü oynuyorlar. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli” dedi.

SANE’NİN DURUMU

Oyuncu Sane’nin antrenman durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, “Sane dün ilk defa antrenmana çıktı. Bugün 10-15 dakika oynatır mıyız diye düşünüyorduk ama daha sonra en azından 1-2 idman yaptıktan sonra Juventus maçının kadrosunda olup, ona göre kararımızı vereceğiz. Ama Juventus maçında oynayabilecek durumda olacak” açıklamasında bulundu.

