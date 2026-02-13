Furkan Apartmanı Davasında 7 Sanığa Hapis Cezası Verildi

Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremleriyle yıkılan Furkan Apartmanı davasında karar duruşması gerçekleştirildi. Dava, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı ve duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları, maktul yakınları katılım sağladı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde bulunan Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlandı.

TUTUKSUZ SANIKLAR SUÇSUZLUK İDDİASINDA BULUNDU

Savunması alınan Hasan Hüseyin S., “Müteahhit olsaydım, diğer 69 binamda olduğu gibi bu inşaatın da başında dururdum ve hiçbir aşamasından ayrılmazdım. Söz konusu arsanın sahibi de müteahhidi de kardeşim Abdullah S.’dir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu binada adımın geçmesinin tek nedeni soyadımın S. olmasıdır. Furkan Apartmanı inşaatı süresince pazar günleri dahil olmak üzere, daire satışları için inşaatın başında bulunuyordum.” dedi. Tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını savunarak beraat talep etti. Maktul yakınları, yalnızca tek bir binanın yıkılmasının sağlam yapımın yapılmamasından kaynaklandığını vurgulayarak sorumluların ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

CEZA KARARLARI AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, bilinçli taksirle öldürme suçundan tutuksuz sanıklar Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Eyüp Ö., kararın açıklanmasının ardından tutuklandı. Diğer sanıklar Necdet A. 8 yıl 10 ay, Yılmaz Y. ise 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Heyet, Orhan Z., Oktay A. ve belediye personeli Bülent B. hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası kararını verdi. Mehmet A. hakkında ise zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmedildi. Çoşkun Ş. ile Ömer Şahin Ş. ve Hasan Hüseyin S. hakkında beraat kararı açıklandı.

ÖNCEKİ DAVALARIN DURUMU

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Temmuz 2024’te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Y. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı almıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, bu kararı inceleyerek yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında “kolon kesilmesi” iddialarıyla yeni bir iddianame hazırlandığını belirterek, olayın bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Bütün dosyaların birleştirilmesine ve sanıkların birlikte yargılanmasına karar verildi.