İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu Gündem Olmaya Devam Ediyor

Aston Villa, Brighton’ı 1-0 yenerken, karşılaşma Ferdi Kadıoğlu’nun yarattığı heyecanla ön plana çıktı. Çarşamba günü gerçekleşen mücadele sonrası, milli futbolcunun direkten dönen etkileyici şutu İngiltere’deki spor gündeminde geniş yankı buldu.

PARMAK UCU MÜDAHALESİ

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ferdi, kaleye gönderdiği sert ve kavisli şutla tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak Aston Villa’nın Dünya Kupası şampiyonu kalecisi Emiliano Martinez, son bir anda parmak ucuyla topa dokundu. Bu müdahale ile yön değiştiren top, üst direğe çarparak oyun sahasına döndü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Maçın bitiş düdüğünden yaklaşık 48 saat sonra, Ferdi Kadıoğlu’nun bu şutu ve Martinez’in kurtarışı sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu. İngiliz taraftarlar, pozisyonu “Haftanın en iyi anı” olarak değerlendirdi. Aston Villa’nın resmi sosyal medya hesabı, o anları paylaşarak, “Emi Martínez… WOW” notuyla Ferdi’nin şutunun kalitesini takdir etti.