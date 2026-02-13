Orta Doğu’ya İkinci Uçak Gemisi Gönderiliyor

Washington Yönetimi İkinci Uçak Gemisi Gönderdi

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, Washington yönetimi, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderme kararı almış durumda. Fox News’un kaynak gösterdiği bir yetkilinin açıklamasına göre, Başkan Trump, İran’a yönelik askeri eylem başlatma kararını vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisinin Karayip Denizi’nden Orta Doğu’ya geçişini emretti. Bu, Orta Doğu’ya gönderilecek ikinci uçak gemisi olarak kaydedildi.

USS GERARD R. FORD YOLA ÇIKMAYA HAZIR

CBS News ile görüşen üç Amerikalı yetkili, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler’den Orta Doğu’ya doğru harekete geçmesinin beklendiğini belirtti. ABD News de, bu uçak gemisi ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu’ya yönelik yeni görevleri hakkında bilgi verildiğini aktardı.

TRUMP: HAZIRDA BEKLETİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmeleri doğruladı. Trump, İran ile müzakerelerin başarısız olması halinde Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisinin çok yakında harekete geçeceğini ifade etti. Beyaz Saray’da gazetecilerle yaptığı açıklamada, “Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak” dedi. Trump, İran ile henüz bir anlaşmaya varamadıklarını belirtirken, “(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç” biçiminde konuştu.

İRAN MÜZAKERELERİ RİSK TAŞIYOR

İran ile müzakerelerin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusunu yanıtlayan Trump, “Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak” dedi. Trump, Suriye’deki durum hakkında da açıklamalarda bulundu. “Suriye’deki mevcut durumdan memnun musunuz?” sorusu üzerine, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara için, “Yaptığı işten memnunum. Suriye halkı için harika bir iş yapıyor. Ülkeyi birleştiriyor” dedi.

VENEZUELA İLE İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Venezuela hakkındaki sorular karşısında Trump, mevcut yönetimle “çok iyi ilişkileri” olduğunu belirtti. “Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10” ifadelerini kullandı.

DEVASA ARMADA UYARISI

Trump, 28 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a doğru devasa “Armada”nın ilerlediğini belirtmiş, Tahran yönetimine anlaşma için çağrıda bulunmuştu. Aksi takdirde “daha kötü bir saldırı” yapılabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu Armada’nın “USS Abraham Lincoln” uçak gemisinin liderliğinde hareket edeceğini ve Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo olacağını vurgulamıştı.

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI’DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Komutanlığı da, “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi taarruz grubunun “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek” amacıyla Orta Doğu’ya konumlandırıldığını bildirmişti.