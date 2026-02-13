Galatasaray Derbiyi Farklı Şekilde Kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Eyüpspor’u konuk etti. Maçın yönetimini hakem Çağdaş Altay üstlendi. Sarı-kırmızılı takım, derbi haftasında net bir galibiyet alarak konuk ekibi 5-1 mağlup etti. Eyüpspor, karşılaşmanın yaklaşık 60 dakikasını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 55’e çıkararak Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin karşılaşacağı derbi haftasına girdi. Icardi, karşılaşmada yaptığı hat-trick ile öne çıktı ve bu gollerin ikisinin asisti Osimhen’den geldi. Yıldız futbolcu bir asist de Yunus’a yaptı.

KOEMAN, LANG’I İZLEMEK İÇİN MAÇA GELDİ

Galatasaray – Eyüpspor maçını takip eden isimler arasında Hollanda Milli Takımı yardımcı antrenörü Erwin Koeman da yer aldı. Koeman, Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Noa Lang’ı izlemek amacıyla stadyumda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor’a karşı kazandıkları 3-0’lık maçın 11’ine göre 5 değişiklik yapma kararı aldı. Bu doğrultuda, Buruk; Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper’i yedek kulübesine alırken, Eren, Boey, Lemina, İlkay ve Icardi’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

BİR DAKİKA SAYGI DURUŞU YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Candemir Berkman ile A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra eski takımları arasında Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor’un da bulunduğu Ömer Kaner unutulmadı. Müsabaka öncesinde bu futbolcular için saygı duruşunda bulunuldu.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇ SONUCU

Maç sonucu: Galatasaray 5 – Eyüpspor 1

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

1′ Maçın başlangıcıyla karşılaşma başladı
2′ Yunus Akgün, Galatasaray’ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti
33′ Icardi, farkı 2’ye çıkararak takımının 2. golünü attı
38′ Eyüpspor’da Bedirhan Özyurt, Yunus Akgün’e kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü
45′ İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE BAŞLIYOR

48′ Icardi, kendisinin 2. ve takımının 3. golünü attı: 3-0
70′ Icardi, hat-trick yaparak durumu 4-0’a taşıdı
71′ Eyüpspor’dan Metehan, farkı 3’e indirerek skoru 4-1 yaptı
87′ Onguene, kendi kalesine attığı golle farkı açarak durumu 5-1 yaptı
90′ Maç sona erdi.

