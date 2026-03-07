Fatma Nur Çelik Cinayeti Üzerine İki Görevden Uzaklaştırma

İSTANBUL’DA BİYOLOJİ ÖĞRETMENİNİN ÖLÜMÜNDEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir okulda biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği trajik olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı. Çelik’in ölümüne neden olan bıçaklı saldırı sonucunda başlatılan idari soruşturma doğrultusunda, bu karar alınmış durumda.

ÖLÜMÜ ŞOK ETMİŞTİ

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, 2 Mart tarihinde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) tarafından biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ile diğer öğretmen Z.A. (52) ve öğrenci S.K. (15) bıçakla yaralanmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Çelik, maalesef hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencisi F.S.B. ise polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.