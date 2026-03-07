Kuveyt Petrol Şirketi Çatışmalar Nedeniyle Fors Majör İlan Etti

kuveyt-petrol-sirketi-catismalar-nedeniyle-fors-major-ilan-etti

Bölgeyi ateş çemberine sokan savaş, ikinci haftasına yaklaşırken, çatışmaların yavaşlayacağına dair bir emare görünmüyor. Diğer yandan, savaşın ekonomik etkileri oldukça ağır. Küresel petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin geçiş noktasını oluşturan Hürmüz Boğazı fiilen kapandı ve bu durum enerji piyasalarını sarstı, petrol fiyatlarında keskin artışlar görüldü. Brent petrol fiyatı, savaş öncesinde 70 dolarken, 93 dolara kadar yükseldi.

KUVEYT’TEN FORS MAJÖR AÇIKLAMASI

Kuveyt’in petrol şirketi, bölgedeki çatışmalar ve saldırılar dolayısıyla “Fors Majör” ilanı yapıldığını bildirdi.

FOR S MAJÖR NEDİR?

Petrol sektöründe “fors majör”, olağanüstü durumlardan kaynaklı olarak, savaş, doğal afet veya sabotaj gibi durumlardan ötürü petrol üretim, sevkiyat veya sözleşme yükümlülüklerinin geçici bir süreliğine durdurulması anlamına geliyor. Bu durum, şirketlerin sözleşme şartlarını yerine getirmemesine yol açarak, piyasada arz sıkıntısı ve buna bağlı olarak fiyat artışlarına neden olabiliyor.

LNG İÇİN SÜRECEK UYGULAMA

Katar’ın enerji ve petrol şirketi, sıvılaştırılmış doğalgaz LNG için de fors majör ilan ettiğini duyurdu. Savaş nedeniyle mücbir sebep olarak gösterilen bu durum, QatarEnergy’nin geçmişte yaptığı üretim durdurma açıklamasını da destekliyor.

