İran Krizi Sürüyor: KKTC İçin F-16 Planlaması Devam Ediyor

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
İran’a yönelik saldırılar, ABD ve İsrail’in sekizinci gününde de sürüyor. İran, bu saldırılara misilleme yanıtlarla karşılık vermekte. Savaşın devam etmesiyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğiyle alakalı Ankara’dan önemli bir açıklama geldi.
KKTC GÜVENLİĞİ İÇİN F-16 PLANLAMALARINA DEVAM EDİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kaynaklar, KKTC’nin güvenliği için bölgeye F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılması olasılığını gündeme getirdi. Kaynaklar, gelişmeler doğrultusunda bu konuda planlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.