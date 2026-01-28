İnegöl’de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyonluk Vurgun

inegol-de-dolandiricilik-operasyonu-3-milyonluk-vurgun

Olay, 19 Ocak 2026 tarihinde İnegöl Yeni Mahalle’deki bir parkta yaşandı. İki şüpheli, Kocaeli’nden telefonla İnegöl’de yaşayan 56 yaşındaki Emel K.’yı dolandırmak için iletişime geçti. Kendilerini polis olarak tanıtan bu kişiler, kadına “Adınız FETÖ terör örgütüne karışmış” diyerek paniğe neden oldular.

ŞÜPHELİLER KADINI PARKA ÇAĞIRDI

Şüpheliler, Emel K.’yı tüm altınlarını bir poşete koyup parkta buluşmaya zorladı. Rıdvan Eliş (36) isimli şüpheli, buluşmada kadının elindeki poşette bulunan 3 milyon TL değerindeki 400 gram altını alarak olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıldığını fark eden Emel K., hemen polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

ASAYİŞ EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı çözmek üzere harekete geçti. Şüphelilerin izini sürerek ilçedeki bütün güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde incelediler. Yapılan incelemede, Rıdvan E. (36) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, araştırmalarını derinleştirerek Rıdvan E. ve Emrah S.’nin (27) Kocaeli’nde saklandığı bilgisine ulaştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Alevlere Teslim Oldu

Osmaniye'nin Toprakkele ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, tarım işçilerini taşıyan aracı etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, söndürme sırasında patlama ile zor anlar yaşadı.
Gündem

Fayans Kabarmasıyla Ev Boşaltıldı İncelemer Başladı

İzmit'te bir evde zemin çökmesi ve çatlaklar oluştu, paniğe yol açtı. AFAD’ın incelemelerinin ardından bina güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
Gündem

Konya’da Otomobil Minibüs ile Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Beyşehir'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı; bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Gündem

Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu yakalanan 6 kişi, mahkemece tutuklandı.
Gündem

Akdeniz’de Ortaya Çıkan Çifte Hortum Olayı

Silifke açıklarında iki hortum görüldü, ardından yağmur ve dolu yağışıyla etkisini kaybetti. Erdemli'de ise dolu ve yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.