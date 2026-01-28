İnegöl’de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyonluk Vurgun

Olay, 19 Ocak 2026 tarihinde İnegöl Yeni Mahalle’deki bir parkta yaşandı. İki şüpheli, Kocaeli’nden telefonla İnegöl’de yaşayan 56 yaşındaki Emel K.’yı dolandırmak için iletişime geçti. Kendilerini polis olarak tanıtan bu kişiler, kadına “Adınız FETÖ terör örgütüne karışmış” diyerek paniğe neden oldular.

ŞÜPHELİLER KADINI PARKA ÇAĞIRDI

Şüpheliler, Emel K.’yı tüm altınlarını bir poşete koyup parkta buluşmaya zorladı. Rıdvan Eliş (36) isimli şüpheli, buluşmada kadının elindeki poşette bulunan 3 milyon TL değerindeki 400 gram altını alarak olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıldığını fark eden Emel K., hemen polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

ASAYİŞ EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı çözmek üzere harekete geçti. Şüphelilerin izini sürerek ilçedeki bütün güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde incelediler. Yapılan incelemede, Rıdvan E. (36) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, araştırmalarını derinleştirerek Rıdvan E. ve Emrah S.’nin (27) Kocaeli’nde saklandığı bilgisine ulaştı.