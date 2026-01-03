FBI Yılbaşı Gecesi Terör Saldırısını Engelledi

FBI, NORTH CAROLINA’DA TERÖR SALDIRISINI ENGELLEDİ

Federal Soruşturma Bürosu, North Carolina eyaletinde yılbaşı gecesi planlanan bir terör saldırısını bertaraf ettiğini bildirdi. Açıklamada, DEAŞ ideolojisini benimseyen bir saldırganın eylemlerinin engellendiği vurgulandı.

DEAŞ İDEOLOJİSİYLE HAREKET EDEN SALDIRGAN DURDURULDU

FBI, yerel güvenlik güçleriyle iş birliği içerisinde yürütülen çalışmanın sonucunda, doğrudan terör örgütünden ilham alan bir şüphelinin durdurulduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, düzenlenen basın toplantısında zanlının kimliği de ortaya çıktı.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİSİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, zanlı 18 yaşındaki Christian Sturdivant olarak belirlendi. Sturdivant’ın yaklaşık bir yıldır DEAŞ’ın etkisi altında kalarak bu terör saldırısı için hazırlık yaptığı ifade edildi.