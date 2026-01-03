FBI Yılbaşı Gecesi Terör Saldırısını Engelledi

fbi-yilbasi-gecesi-teror-saldirisini-engelledi

FBI, NORTH CAROLINA’DA TERÖR SALDIRISINI ENGELLEDİ

Federal Soruşturma Bürosu, North Carolina eyaletinde yılbaşı gecesi planlanan bir terör saldırısını bertaraf ettiğini bildirdi. Açıklamada, DEAŞ ideolojisini benimseyen bir saldırganın eylemlerinin engellendiği vurgulandı.

DEAŞ İDEOLOJİSİYLE HAREKET EDEN SALDIRGAN DURDURULDU

FBI, yerel güvenlik güçleriyle iş birliği içerisinde yürütülen çalışmanın sonucunda, doğrudan terör örgütünden ilham alan bir şüphelinin durdurulduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, düzenlenen basın toplantısında zanlının kimliği de ortaya çıktı.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİSİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, zanlı 18 yaşındaki Christian Sturdivant olarak belirlendi. Sturdivant’ın yaklaşık bir yıldır DEAŞ’ın etkisi altında kalarak bu terör saldırısı için hazırlık yaptığı ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AK Parti’den Özgür Özel’e Venezuela Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet liderlerinin önemli olaylara yanıt olarak Cumhurbaşkanı'na yönelik olumsuz ifadeler kullanmalarını eleştirerek, bu tutumu sağlıksız buldu.
Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.