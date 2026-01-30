FCSB’de Fenerbahçe Maçı Sonrası Kriz Patlak Verdi

fcsb-de-fenerbahce-maci-sonrasi-kriz-patlak-verdi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KRİZ PATLAK VERDİ

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB’de, bu sonuçtan sonra içten gelen bir kriz yaşandı. Karşılaşmanın ardından Rumen kulübünün sahibi Gigi Becali, alınan sonuçlarla ilgili olarak radikal kararlar aldığını duyurdu. Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe, puanını 12’ye yükselterek grup aşamasını 19. sırada tamamlarken, 7 puanda kalan FCSB, 27. sırada yer alarak Avrupa’ya veda etti.

FENERBAHÇE’Yİ YENEMEYİNCE BAŞKAN ÇILDIRDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Digi Sport’a yaptığı açıklamalarda Gigi Becali, çeşitli oyuncuların performanslarından duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde ifade etti. Rumen başkan, kanat oyuncuları Dennis Politic ve Octavian George Popescu ile santrfor Denis Alibec ile yolların ayrılacağını bildirdi.

AÇIK AÇIK İSİM VERDİ: ONLARDAN VAZGEÇİYORUM

Becali, “Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım. Politic’i çözüm olarak görmüyorsam ne yapmalıyım? Popescu’yu görüyorsam ne yapmalıyım? Alibec’ten tamamen vazgeçiyorum.” şeklinde konuşarak isim vererek açıklamalarda bulundu.

TRANSFER DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

67 yaşındaki futbol adamı, Dennis Politic’in Yunanistan’dan talipleri olduğunu ve Denis Alibec’in ise Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Farul Constanta’ya transfer olacağını duyurdu. Ayrıca, Becali takımı güçlendirmek adına iki yeni oyuncu alacaklarını da belirtti. Fenerbahçe karşısında Politic ve Popescu mücadelede sahada yer alırken, Denis Alibec’in karşılaşmanın kadrosunda bulunmadığı gözlemlendi.

