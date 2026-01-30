FCSB’de Fenerbahçe Maçının Ardından Kriz Patlak Verdi

FCSB’DE KRİZ PATLAK VERDİ

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB’de, karşılaşmanın sonucunun ardından ciddi bir kriz yaşandı. Rumen takımın sahibi Gigi Becali, alınan sonuç sonrası radikal kararlar aldığını duyurdu. Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe, puanını 12’ye yükselterek grup aşamasını 19. sırada tamamlarken, 7 puanda kalan FCSB, 27. sırada yer alarak Avrupa’ya veda etmiş oldu.

BAŞKAN BECALİ’DEN ŞOK AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Digi Sport’a açıklamalarda bulunan Gigi Becali, bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı açık olarak ifade etti. Becali, kanat oyuncuları Dennis Politic ve Octavian George Popescu ile santrfor Denis Alibec ile yolların ayrılacağını belirtti.

VAZGEÇİYORUM DEDİĞİ İSİMLER

Becali, “Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım. Politic’i çözüm olarak görmüyorsam ne yapmalıyım? Popescu’yu görüyorsam ne yapmalıyım? Alibec’ten tamamen vazgeçiyorum.” ifadeleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

67 yaşındaki futbol adamı, Dennis Politic’e Yunanistan’dan taliplerin olduğunu belirtirken, Denis Alibec’in Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Farul Constanta’ya transfer olacağını açıkladı. Becali ayrıca, takımı güçlendirmek adına iki yeni transfer gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Fenerbahçe karşısında Politic ve Popescu sahada yer alırken, Denis Alibec’in maç kadrosunda bulunmadığı dikkat çekti.