Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

FECİ KAZA ÜNYE'DE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Yusuf Tunçel (49) idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine 25 metre yükseklikten şarampole düşüyor. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi ile birlikte kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor.

AĞIR YARALILAR VE ÖLENLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ve yanındaki Güler Tunçel (55) ile Ayşe Tunçel’in (63) yaşamını yitirdiği tespit ediliyor. Ayrıca ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık görevlileri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırılıyor. Ancak, Burak Asaf Çimen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

