Fed’in Faiz Kararı Yatırımcıların İlgi Odağına Alındı

ABD MERKEZ BANKASI’NIN PARA POLİTİKASI KARARLARI YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

ABD Merkez Bankası’nın alacağı para politikası kararları bu akşam yatırımcılar için önemli bir odak noktası haline geldi. Ülkedeki hükümetin yeniden kapanma riski ve İran’a olası müdahale beklentileri, yatırımcıların değerlendirdiği fırsat alanlarını etkiliyor. Teknoloji sektöründeki iyimser beklentiler ve yapay zeka alanındaki artan güven, piyasalarda risk iştahının devam etmesine katkı sağlıyor. Ancak, siyasi ve ekonomik belirsizlikler yatırımcılar tarafından sürekli olarak dengelemeye çalışılıyor.

JEOPOLİTİK ENDİŞELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD’nin farklı bölgelerdeki jeopolitik gerginliklere olası katılımı ile ilgili endişeler, dolara, tahvil piyasasına ve altın fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Dolar endeksi dün 95,5’e düşerek, Şubat 2022’den bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı. ABD Başkanı yaptığı açıklamada, “Doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmüyorum, harika bir durumda” dedi. Ayrıca, eski mücadelelerini hatırlatarak, “Para birimlerini devalüe eden ülkelerle olan rekabetin adil olmadığını” vurguladı. Dolar endeksindeki bu gerileme, altının alternatif maliyetini düşürerek güvenli liman talebini artırıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dün altının ons fiyatı, tarihi bir zirve olan 5 bin 182 dolara ulaşırken, yeni işlem gününde bu rakam 5 bin 262 doları görmüş durumda. Şu anda altının ons fiyatı, yüzde 1,5 artışla 5 bin 253 dolara işlem görüyor. Tahvil piyasasında ise, ABD’nin hükümetin kapanma riski ve Merkez Bankası’nın faiz kararlarının etkileri açıkça hissediliyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23’e yükseldi, bugün ise 4,24 seviyelerinde.

FAİZ KARARI YATIRIMCILARIN MERCEĞİNDE

Finans analistleri, Merkez Bankası’nın bu akşam alacağı faiz kararının yatırımcıların dikkatini çektiğini belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler oldukça yüksek.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Karardan sonra Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamanın tonlaması, piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici olabileceği kaydediliyor. Analistler, bu durumun piyasalarda oynaklık yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamalarda, mevcut enflasyon ve istihdam verilerinin Merkez Bankası’nı beklemeye yönlendireceği ifade ediliyor. Ayrıca, istihdam piyasasında zayıflama ya da enflasyonda yeniden bir hızlanma görülmediği sürece para politikasının sıkı kalması bekleniyor.

DÜŞEN TÜKETİCİ GÜVENİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Makroekonomik verilere göre, ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ocak ayında 84,5’e gerileyerek 2014’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu durum, piyasalarda belirsizlik hissini artırırken, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

