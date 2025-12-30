Fed Tutanaklarında Ek Faiz İndirimlerine İlişkin Beklentiler

ABD MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası’nın Aralık ayı için düzenlenen toplantısının tutanakları, enflasyonun beklenen seviyelerde gerilemesi durumunda yetkililerin çoğunluğunun ek faiz indirimlerini uygun bulduğunu ortaya koydu. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına dair tutanaklar, kararların dikkatli bir denge ile alınmış olduğunu gösterirken, politika yapıcılar arasında bazı görüş ayrılıklarının da sürdüğüne dikkat çekildi. Tutanaklarda, faizlerin düşürülmesini destekleyen bazı yetkililerin kararın alınmasının sınırda olduğunu kabul ettiği ve hatta faizlerin sabit kalmasını destekleyebileceklerini belirttiği ifade edildi.

FAİZ OYLAMALARINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Fed yetkilileri, Aralık toplantısında politika faizini bir önceki toplantılarda olduğu gibi 25 baz puan indirerek yüzde 3,5–3,75 aralığına çekti. Ancak, toplantı sonrasında yapılan açıklamalardaki dil değişikliği, yetkililerin yeni bir faiz indirimi için daha temkinli yaklaştığını ortaya koydu. Karar süreçlerinde belirgin görüş ayrılıkları yaşandı; Stephen Miran yarım puanlık bir faiz indirimi yönünde oy kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise faizlerin sabit tutulması gerektiğini savundu.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ RİSK TARTIŞMASI

Tutanaklarda, enflasyon ya da işsizlikte olası bir artışın ABD ekonomisi için hangisinin daha büyük risk oluşturduğuna dair politika yapıcılar arasında belirgin fikir ayrılıkları göz önüne serildi. Çoğu yetkili, daha nötr bir politik durum geçişinin işgücü piyasasında ciddi bozulma riskini azaltabileceğini değerlendirirken, bazı yetkililer ise yüksek enflasyonun kalıcılaşma tehlikesine dikkat çekerek, faizlerin daha fazla düşürülmesinin Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine bağlılığını zayıflatacağı uyarısında bulundu.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE EKONOMİK VERİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasında daha derin bir bozulmayı engellemek için faizlerin yeterince düşürüldüğünü, ancak enflasyonu kontrol altına almak amacıyla politika faizinin hala yeterince yüksek seviyelerde tutulduğunu belirtti. Ayrıca, tutanaklarda hükümetin Ekim ve Kasım aylarında kapalı olmasının önemli ekonomik verilere erişimde sınırlamalara yol açtığına da dikkat çekildi. Bazı yetkililer, bu durumun ekonomik faaliyet göstergelerinde dalgalanmalara sebep olabileceğini ve büyümenin temel eğilimini belirlemenin zorlaşabileceğini dile getirdi.