Felçli Hastanın Yangın Sonucu Vefatıyla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

KENTTE YANGIN FELAKETİ

Kentte 75’inci Yıl Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda saat 01.30 sıralarında yangın meydana geldi. Yangının İsmet ve Şükran Çubuk çiftine ait giriş kattaki dairede çıktığı bildirildi. Olayın duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

APARTMANDAKİLER KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan çok sayıda ekip, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Apartmandaki diğer sakinler ise panik içinde kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak yangın sırasında felç hastalığı nedeniyle yatalak olan İzmet Çubuk, ekiplerin kontrolünde yaşamını yitirdi. Eşi Şükran Çubuk’un (65) ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlgili sağlık ekipleri, Şükran Çubuk’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye nakletti.

YARALININ DURUMU İYİYE GİDİYOR

Şükran Çubuk’un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İsmet Çubuk’un cansız bedeni, polis ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangının nedenine ilişkin yapılan incelemelerde, olayın evdeki çoklu elektrik prizinden kaynaklandığı belirlendi.

DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ DE TEDAVİ OLDU

Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayan bir kişinin de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.