Fenerbahçe 40 Milyon Euro İle Ademola Lookman Peşinde

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray’ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa’yı müzesine götüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Derbiden sadece iki gün önce Guendouzi’yi İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, oyuncu ile resmi imzayı attırmış ve onu maçta ilk 11’de oynatmıştı. Yapılan hızlı transfer, Fenerbahçe’nin apar topar dahil ettiği Fransız orta saha oyuncusunun, derbide bir gol atarak kalitesini ortaya koymasıyla taçlandı.

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER HAZIRLIĞI

Sarı-lacivertliler, Guendouzi’nin yanı sıra Anthony Musaba ve Mert Günok’un katılımının ardından kadroya bir transfer daha eklemek için çalışmalara başladı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe’nin Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman ile anlaşma sağlamak üzere olduğu ifade ediliyor. Transferle ilgili bonservis ve maaş detaylarına da yer verildi.

LOOKMAN İÇİN 40 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin Lookman için 40 milyon euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca, Atalanta’dan yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile senelik 9 milyon euro’luk bir maaş alacağı da vurgulandı.

