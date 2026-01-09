Fenerbahçe Ademola Lookman İçin Teklif Hazırlıyor

fenerbahce-ademola-lookman-icin-teklif-hazirliyor

Kış transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Musaba’nın ardından Mert Günok ve Guendouzi’yi kadrosuna dahil etti.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ LOOKMAN

Sarı-lacivertli ekip, dördüncü transferini forvet hattında gerçekleştirmeyi hedeflerken, önceliğin Ademola Lookman olduğu ifade ediliyor. Basına yansıyan bilgilere göre, Fenerbahçe’nin Lookman’ı kiralık olarak takımına katmayı planladığı öğrenildi. Atalanta’ya, Lookman için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı düşündükleri belirtiliyor.

LOOKMAN İÇİN 40 MİLYON EURO’LUK PAKET

Aldığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Lookman için Atalanta’ya 5 milyon euro’luk bir kiralama bedeli önerirken, sezon sonunda da 35 milyon euro ödeyerek toplamda 40 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.
Gündem

Suriye Geçiş Hükümetine Avrupa’dan Yüksek Düzey Ziyaret

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek, ülkenin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde destek sözü verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.