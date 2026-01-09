Fenerbahçe Ademola Lookman İçin Teklif Hazırlıyor

Kış transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Musaba’nın ardından Mert Günok ve Guendouzi’yi kadrosuna dahil etti.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ LOOKMAN

Sarı-lacivertli ekip, dördüncü transferini forvet hattında gerçekleştirmeyi hedeflerken, önceliğin Ademola Lookman olduğu ifade ediliyor. Basına yansıyan bilgilere göre, Fenerbahçe’nin Lookman’ı kiralık olarak takımına katmayı planladığı öğrenildi. Atalanta’ya, Lookman için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı düşündükleri belirtiliyor.

LOOKMAN İÇİN 40 MİLYON EURO’LUK PAKET

Aldığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Lookman için Atalanta’ya 5 milyon euro’luk bir kiralama bedeli önerirken, sezon sonunda da 35 milyon euro ödeyerek toplamda 40 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.