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Spor

Fenerbahçe Alanyaspor Deplasmanında Karşı Karşıya

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FENERBAHÇE-CORONDON ALANYASPOR MAÇINA DOĞRU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligde son 5 maçını üst üste kazanan Fenerbahçe, bu çıkışı sürdürmek istiyor. Diğer yandan, Alanyaspor son haftaların en formda ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şu an Alanya’da maçın ilk düdüğü çaldı. Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 0-0 eşitlikle başladı.

ALANYASPOR’UN İLK 11’İ

Corendon Alanyaspor’un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11’i şu oyunculardan oluşuyor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Hwang.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıkıyor: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Levent Mercan, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Talisca, Tadic ve Dzeko.

MAÇIN İLK ANLARI

Karşılaşmanın başlama düdüğü çaldı ve maç başladı! Fenerbahçe’nin atağında Talisca, ceza sahası yayı üzerinden hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top yakın mesafeden Aliti’ye çarpıp uzaklaştırıldı.

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