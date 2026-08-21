Fenerbahçe: Arda Güler Payında Üst Sınır Yok

Fenerbahçe, Arda Güler’in olası transferinden kulübün elde edeceği payla ilgili basında yer alan iddialara yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, yüzde 20’lik satış payının 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüp, bu konudaki tartışmalara son vermek amacıyla resmi bir açıklama yayımladı.

SATIŞ PAYINDA ÜST SINIR OLMADIĞI VURGULANDI

Fenerbahçe, geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşmaya dikkat çekti. Arda Güler’in olası transferinde kulübün yüzde 20 satış payına sahip olduğu açıklandı. Açıklamada, bu pay için herhangi bir üst sınır bulunmadığı özellikle vurgulandı. Böylece 1,5 milyon Euro’luk azami gelir iddiası net şekilde yalanlanmış oldu.

SPEKÜLASYON YERİNE BELGE VE GERÇEKLER

Fenerbahçe, halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kulüp, spekülasyonlarla değil, doğrulanabilir bilgilerle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz. Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler’in olası transferinden Fenerbahçe’nin elde edeceği %20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”