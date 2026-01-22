Fenerbahçe Aston Villa’ya 1-0 Yenildi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DOLU MAÇ
UEFA Avrupa Ligi, 2025-2026 sezonunun 7. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Domenico Tedesco idaresindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Unai Emery’nin çalıştırdığı İngiliz takımı Aston Villa ile karşılaştı. Portekizli hakem Luis Godinho’nun yönettiği müsabaka, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti.
FENERBAHÇE’YE TALİHSİZ GÜN
Fenerbahçe, konuk ettiği Aston Villa’ya 1-0’lık sonuçla mağlup oldu. Maçın sonunda, Fenerbahçe’nin beklenilen performansı sergileyememesi, taraftarlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.