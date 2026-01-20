Fenerbahçe Bankalar Birliği Anlaşmasını Tamamlayarak Ayrıldığını Duyurdu

fenerbahce-bankalar-birligi-anlasmasini-tamamlayarak-ayrildigini-duyurdu

Fenerbahçe BORÇLARINI ÖDEYEREK BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKTI

Fenerbahçe, Bankalar Birliği Anlaşması kapsamındaki borçlarını tamamen ödeyerek, bu birlikten çıktığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme” başlığı altında, “Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır” ifadesine yer verildi.

MALİ BAĞIMSIZLIĞA ÖNEMLİ ADIM

Açıklamada, bu adımın kulübün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği bakımından önemli bir eşik olduğu vurgulandı. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür edilerek, “camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’NDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu gelişmenin ardından, yeni bir mali döneme daha hazırlıklı gireceğini belirtirken, “Bu süreçte katkı koyan herkesin emekleri için şükranlarımızı sunarız” şeklinde bir mesaj paylaştı.

