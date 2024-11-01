“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzon’a Gidecek!”

FUTBOL SEVERLER TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINA KİLİTLENMİŞ DURUMDA

Türk futbolseverler, bu hafta sonu Trendyol Süper Lig’de yapılacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösteriyor. Trabzon emniyeti, geçen sezon yaşanan olumsuz olayların tekrar yaşanmaması için ekstra güvenlik önlemleri alacağını açıkladı. Diğer taraftan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Trabzon’a gidip gitmeyeceği de kesinleşti. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken gelişmeler.

MAÇIN DETAYLARI VE TAKIMLARIN HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, pazar akşamı Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Papara Park’ta gerçekleşecek olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Trabzonspor, son maçında deplasmanda 10 kişi kalan Göztepe’ye yenilerek moral bulamayınca, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet alıp taraftarından özür dilemek istiyor. Fenerbahçe’nin ise puan kaybına toleransı yok ve tek hedefi galibiyet.

GEÇEN SEZONDAN KALAN GÖLGELER

Geçtiğimiz sezon bu iki takım arasında oynanan maçta önemli olaylar yaşanmıştı. Mücadele sona erdikten sonra Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcuların sevinci sırasında sahaya girmiş ve ortam gerilmişti. Bu olayda Trabzonsporlu taraftarların sahaya girmesi üzerine sarı-lacivertli oyuncular da karşılık vermişti. Osayi-Samuel ve Michy Batshuayi’nin bu kavga sırasında taraftarlara yumruk attığı görüldü. O maçın ardından, Trabzonspor 6 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Fenerbahçe’den ise Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ceza almıştı.

KRİTİK MAÇ İÇİN YÜKSEK SEVİYE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Pazar akşamı oynanacak kritik mücadele öncesinde Trabzon’da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılıyor. Fenerbahçe’nin konuyla ilgili bakanlık ve emniyetle görüştüğü ifade edildi. Sports Digitale’nin haberine göre, yüksek risk seviyesindeki karşılaşma için çevre illerden 3500-4000 arasında polis takviyesi yapılacak. Ayrıca 3 bin 500 güvenlik görevlisinin maça katılacağı bildirildi. Fenerbahçe kafilesi için Trabzon’da üst düzey devlet görevlilerine uygulanan güvenlik protokolleri devreye girecek ve saha kenarında da polislerin bulunacağı aktarıldı.

ALI KOÇ DEPLASMANDA TAKIMINI YALNIZ BIRAKMIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik deplasmana giderek takımını yalnız bırakma kararı aldı. Bu süreçte Koç’un, zorlu maçı yakından takip etmesi bekleniyor.