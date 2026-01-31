Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Şampiyonluk Vurgusu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Saran, yönetim ve taraftarın bir arada durmasının gerekliliğine dikkat çekti. Saran, şampiyonluk hedefinin öncelikli olduğunu belirtti.

ÖNCE ŞAMPİYONLUK

Saran, “Bizim sorumluluğumuz da, önceliğimiz de bellidir. Önce şampiyonluk.” diyerek, kulüp için önemli bir hedef belirlemiş oldu. Daha sonra ise, “Fenerbahçe’yi olması gereken yere taşıyacağız, hep birlikte şampiyon olacağız.” ifadelerini kullandı. Başkan Saran’ın açıklamaları divan kurulu üyeleri tarafından yoğun alkış aldı.

FENERBAHÇE KENETLENİRSE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ

Saran, başkanlık süresinin kısa olmasına rağmen camianın ne kadar güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunu gözlemlediklerini aktardı. “Göreve geleli çok uzun bir süre olmadı ama bu kısa sürede camiamızın en kadar diri, ne kadar güçlü ve ne kadar kenetlenmeye hazır olduğunu gördük.” diyen Saran, futbol takımının kazandığı ilk kupa ile birlikte heyecan ve neşe ortamının doğduğunu belirtti.

KENETLENİRSEK ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ

Saran, Fenerbahçe’nin birlikteliği için “Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz.” açıklamasını yaptı. Başkanlık makamının kişisel meselelerin önüne geçmesi gerektiğini vurgulayan Saran, bu koltuğun bir emanet olduğunu dile getirdi. Ayrıca, camianın genel sağduyusuna duyduğu güvenle, görevini layıkıyla yerine getirmek için çaba göstereceğini ifade etti.

ÖNCEKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Saran, “Seçim bitmişti, kazanmıştık. Hepimiz mutluyduk.” diyerek, yönetim kurulu arkadaşlarına, “Bizim en mutlu günümüz bugün. Bundan sonra böyle bir günümüz olmayacak.” dediğini aktardı. Projelerinin sağlam ve net olduğunu belirten Saran, “Verdikleri bütün sözleri tuttular.” sözleriyle de önceki başkanlara teşekkür etti.

FENERBAHÇE’Yİ OLMASI GEREKEN YERE TAŞIYACAĞIZ

Saran, şampiyonluk hedefine ulaşmanın takımın performansı ile mümkün olacağını vurguladı. “Teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz tam.” diyerek, kulüp futbolcusunun destekle ayağa kalktığını ifade etti. Saran, ayrışmanın çözüm olmayacağını belirtti ve “Kırmadan, dökmeden, birbirimizi yormadan, aynı hedefe bakmayı yeniden öğreniyoruz.” diyerek ilerleyen süreçteki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Son olarak, “Sakin kalacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçe’yi olması gereken yere taşıyacağız, hep birlikte şampiyon olacağız.” diyerek günün anlamını bir kez daha öne çıkardı.