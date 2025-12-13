İrfan Can’a Cracovia’dan Resmi Teklif Geldi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe’de bu sezon forma bulmakta zorlanan İrfan Can Eğribayat, Avrupa kulüplerinin radarına takıldı. Polonya’nın Cracovia kulübü, sarı-lacivertli ekibe, kaleci için resmi teklif sundu.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Cracovia’nın, 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptığı ve kulüpler arasında müzakerelerin başladığı bildirildi. Şu an için Fenerbahçe’nin konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin, gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından kaleci transferine dair son kararını alacağı ifade ediliyor. Bu sezon Fenerbahçe’de az süre alan İrfan Can Eğribayat’ın Avrupa’ya transfer olma olasılığı giderek artıyor.