Fenerbahçe Başkanlığı İçin Barış Göktürk Adaylığını Duyurdu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleşecek olan olağan seçimli genel kurulda başkanlık için aday olacağını duyurdu.

GÜÇLÜ BİR SİSTEME GEREK VAR

Göktürk, Balıkesir Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Fenerbahçe’nin şahıslardan bağımsız bir yapıya kavuşması gerektiğine vurgu yaparak, “Her yıl seçim yapmak Fenerbahçe’nin menfaatine değildir. Yönetimler görev sürelerini tamamlamalıdır. Bizim hazırlığımız, Fenerbahçe’nin 120. yılı olan 2027 genel kurulu içindir. Arkadaşlarım ve ben, Fenerbahçe’nin geleceğine ışık tutacak kalıcı bir sistem için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Kulübün yaşadığı temel sorunun kişilere dayalı yönetim anlayışı olduğuna dikkat çeken Göktürk, “Yalnızca para ve bolluk dönemlerinde gelen geçici şampiyonluklar yerine kalıcı başarılara odaklanmalıyız. Fenerbahçe’nin şahıslardan bağımsız, kurumsal bir sisteme ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

GEÇİCİ BAŞARILAR YERİNE KALICI HEDEFLER

Barış Göktürk, konuşmasında örnekler vererek, “Tyson Gay dünya rekoru kırdı ama Usain Bolt’un arkasında ikinci olduğu için hatırlanmıyor. Milorad Cavic, Michael Phelps’in yalnızca bir salise gerisinde kaldı ama kimse adını hatırlamıyor. Tarih acımasızdır, ikincileri hatırlamaz. Astronomik ücretlerle yapılan transferler, abartılı maaşlar ve sonunda yine şampiyon olamayan bir Fenerbahçe… Ben artık aynı filmi izlemekten sıkıldım.” dedi. Ayrıca, olağanüstü bir olay olmadığı takdirde bu yıl başkanlık adaylığına kesinlikle katılmayacaklarının altını çizdi.