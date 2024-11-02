Fenerbahçe Beko İki Galibiyetle Haftayı Tamamladı

MAÇ PROGRAMI VE TAKIM PERFORMANSLARI

Lig formatında düzenlenen normal sezonda 18 takım, 6. hafta müsabakalarını salı ve çarşamba günlerinde, 7. hafta karşılaşmalarını ise perşembe ve cuma günleri gerçekleştirdi. Türkiye temsilcisi Fenerbahçe Beko, bu haftayı iki galibiyetle kapatmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, Litvanya’da karşılaştığı İsrail temsilcisi Maccabi Playtika’yla oynadığı maçta son çeyrekteki etkili oyunuyla 84-82 galip geldi.

FENERBAHÇE BEKO’NUN BAŞARILI HAFTASI

Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında eski başantrenörü Zeljko Obradovic’in takımı Partizan’ı konuk etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden 19 isabet bulduğu bu maçı 89-72 kazanarak 5. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla beraber haftayı 4. sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti.

ANADOLU EFES’İN HAFTALIK PERFORMANSI

Anadolu Efes ise haftaya, sahasında Barcelona’ya karşı aldığı mağlubiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, İspanyol ekibiyle oynadığı 6. hafta maçında 97-88’lik bir sonuçla kaybetti. Ancak, haftanın ikinci maçında Almanya’da Alba Berlin ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini 86-70 yenerek sezonun 4. galibiyetine ulaştı ve 7. haftayı 7. sırada tamamladı.