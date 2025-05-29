Fenerbahçe Beko Maçı Kazandı

TÜRK TELEKOM İLE FENERBAHÇE BEKO YÜZ YÜZE GELDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Sports Arena’da bir araya geldi. Bu mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 89-68 mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.

Sakatlık Geçiren Tarık Biberovic Maçta Devam Edemedi

Fenerbahçe Beko’da, maça dizinden sakatlık yaşayan Tarık Biberovic devam edemedi. Khem Birch ile çarpışan Biberovic, sol dizinden sakatlanarak yere düştü. Takım arkadaşları, milli oyuncuyu kucağında dışarı taşıdı. Sarı-lacivertli kulüpten, Tarık Biberovic’in sakatlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.