Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

Fenerbahçe, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE YÜKSELMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-lacivertli ekip, play-off turunun ilk karşılaşmasında Benfica ile saat 22.00’de mücadele edecek. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek olan maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek olan rövanş ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u geçerek Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, rövanşı kazanıp ilerlemek istiyor.

Fenerbahçe, 16 yıllık ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Cenk Tosun dışında takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Rakip olan Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini devam ettirmek amacıyla sahaya çıkıyor. Portekiz ekibi, son 15 sezonun 14’ünde bu turnuvaya katılma başarısını gösterdi ve Lizbon’daki rövanşa avantajla dönmek istiyor.

KEREM YEDİK BAŞLAYACAK

Benfica’da, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri süren Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.