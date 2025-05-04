Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Muhtemel 11’ler Açıklandı

TRENDYOL SÜPER LİG DERBİSİ HEYECANI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası büyük bir derbiye ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak bu önemli maçın hakemliğini Yasin Kol üstlenecek. Bu sezon henüz derbi galibiyeti elde edemeyen sarı-lacivertliler, kazanan taraf olarak hem şampiyonluk yarışına sağlam bir şekilde devam etmek hem de taraftarını mutlu etmek istiyor. Sezonun ilk devresindeki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek üstünlük sağladı.

Fenerbahçe’de, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak olan Filip Kostic’in yanı sıra, sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in de maça çıkması beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumunun ise maç saatinde netleşeceği bilgisi verildi.

BEŞİKTAŞ’IN PUAN DURUMU

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 derbi maçında 3 kez puan almayı başardı. 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy’de oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TAKIMLARIN MUHTEMEL KADROLARI

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şu şekilde belirlendi: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko ve Talisca. Beşiktaş’ın olası kadrosu ise Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa ve Mustafa Erhan’dan oluşuyor.