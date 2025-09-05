Fenerbahçe Camiası Bu Konuyu Tartışıyor

FUTBOLDA HAREKETLİ GÜNDEM

Fenerbahçe, bir taraftan seçim çalışmaları sürerken diğer taraftan transfer ve yeni teknik direktör arayışlarıyla yoğun bir gündem yaşıyor. Sarı-Lacivertliler, sık sık yaşanan sıcak gelişmelerle dikkat çekiyor. Bu gelişmeler arasında Aykut Kocaman ve Volkan Demirel öne çıkıyor. Başkan Ali Koç, ardı ardına yaptığı transferlerle takımın güçlenmesi için çaba gösterirken, yeni teknik direktör konusunda da nihai karara yaklaşmış durumda.

OLAĞANÜSTÜ KURUL VE ADAYLAR

Fenerbahçe’de, gözler olağanüstü genel kurulda ve başkanlığı hedefleyen adaylara çevrilmiş durumda. Bu süreçte başkanlık için aday olan Sadettin Saran, teknik direktörlük pozisyonu için Portekizli Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladığını duyurdu. Seçim öncesi yapılan bu açıklama, özellikle camiada hareketlilik oluşturdu ve Sadettin Saran’dan beklenen çarpıcı bir hamle olarak değerlendiriliyor.