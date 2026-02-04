Türk Sinemasına Veda: Necdet Kökeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan ve Battal Gazi filmlerindeki “Zıp Zıp” karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025 tarihinde nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki Kökeş, yoğun bakımda günler geçirdikten sonra 2 Şubat’ta hayatını kaybetti. Bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninde kökeş, son yolculuğuna uğurlandı. Taksim Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen anma töreninde Nur Sürer, Bülent Bilgiç ve Süha Uygur gibi pek çok meslektaşı yer aldı.

AYAZAĞA MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Necdet Kökeş’in cenazesi, öğle namazının ardından Taksim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer’de bulunan Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

YÜZLERCE FİLMDE BOY GÖSTERDİ

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, genç yaşlarında profesyonel futbol ve güreş sporlarıyla uğraştı. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüran olarak girdi. 1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde hareketli ve sadık “Zıp Zıp” karakterini canlandırarak büyük bir hayran kitlesinin sevgisini kazandı. Kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol alan Kökeş, Yeşilçam’ın önemli isimleri Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın ile aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi önemli yapımlarda yer aldı.