Türk Sinemasına Veda: Necdet Kökeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

turk-sinemasina-veda-necdet-kokes-son-yolculuguna-ugurlandi

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan ve Battal Gazi filmlerindeki “Zıp Zıp” karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025 tarihinde nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki Kökeş, yoğun bakımda günler geçirdikten sonra 2 Şubat’ta hayatını kaybetti. Bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninde kökeş, son yolculuğuna uğurlandı. Taksim Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen anma töreninde Nur Sürer, Bülent Bilgiç ve Süha Uygur gibi pek çok meslektaşı yer aldı.

AYAZAĞA MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Necdet Kökeş’in cenazesi, öğle namazının ardından Taksim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer’de bulunan Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

YÜZLERCE FİLMDE BOY GÖSTERDİ

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, genç yaşlarında profesyonel futbol ve güreş sporlarıyla uğraştı. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüran olarak girdi. 1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde hareketli ve sadık “Zıp Zıp” karakterini canlandırarak büyük bir hayran kitlesinin sevgisini kazandı. Kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol alan Kökeş, Yeşilçam’ın önemli isimleri Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın ile aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi önemli yapımlarda yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Klasik Komedi Oyunun Oyunu Sahne Alıyor

Michael Frayn'in ünlü eseri "Oyunun Oyunu", 6 Şubat Cuma akşamı Fişekhane'de, etkileyici bir kadro ile izleyiciyle buluşacak.
Gündem

SPOINT İnşaat Yatırımcılarla Sağlık ve Endüstriyel Projelere İmza Atacak

SPOINT İnşaat, sağlık, konaklama ve sanayi projelerindeki deneyimini, hızlı mobilizasyon ve güçlü mühendislikle birleştirerek, 2026’da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki yatırımlarında güvenilir bir ortak olmayı hedefliyor.
Gündem

TAFE Traktör Tarım Fuarında Yeni Modellerini Tanıttı

Dünyanın önde gelen traktör üreticisi TAFE, İzmir Tarım Fuarı'nda bahçe ve meyve yetiştiriciliğine uygun yeni nesil kompakt traktörlerini sergiliyor. Yüksek performansıyla dikkat çekiyor.
Gündem

Epstein’in Servetinin Gizemli Kaynakları Açıklığa Kavuşuyor

Jeffrey Epstein'in 578 milyon dolarlık serveti, iki milyarder müşterisi ve ABD Virgin Adaları'ndaki vergi avantajlarıyla bağlantılı. Epstein ile Donald Trump arasında ticari bir ilişki kanıtı yok.
Gündem

Galatasaray Can Armando Güner Transferini Tamamladı

Sarı-kırmızılı ekip, Mönchengladbach'tan genç futbolcu Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ocak'ta İstanbul'a gelen futbolcu, sorunlar nedeniyle geri dönmüştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.