Fenerbahçe’de 7. Ayrılık Archie Brown İçin Yolda

fenerbahce-de-7-ayrilik-archie-brown-icin-yolda

Ara transfer döneminde 6 futbolcuyla yollarını ayıran Fenerbahçe’de, 7. veda potansiyeli Archie Brown ile yaşanabiliyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Milan’dan transfer ettiği ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Archie Brown için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

ARCHIE BROWN’A ATLETICO MADRID İLGİSİ

Sport Mediaset’in haberine göre Atletico Madrid, Archie Brown’ı transfer etmek istiyor. İspanyol kulübü, Matteo Ruggeri ile yollarını ayırması halinde İngiliz sol bek için harekete geçecek. Fenerbahçe’nin Archie Brown için ödediği 8 milyon euro, bu oyuncunun bu sezonda tüm kulvarlarda 25 maça çıkarak 1732 dakika süre alması ve 3 gol, 5 asistlik bir katkı sağlaması ile daha da önem kazanıyor.

