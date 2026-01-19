Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye’de devrim niteliğinde operasyon…

Suriye ordusu, 13 Ocak tarihinde Fırat Nehri’nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki alanları askeri bölge ilan etti. Bölgedeki sivil halkın tahliyesinin ardından, Suriye ordusu 15 Ocak’ta bu alanlarda terörist gruplara karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.

TABKA’YA GİRİLDİ

Yapılan resmi açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı’nda terör örgütü mensuplarını kuşatma altına aldığı bildirildi. Ayrıca, Suriye ordusunun Tabka şehir merkezine birkaç farklı noktadan giriş yapmaya başladığı belirtildi.

DEYRİZOR VE RAKKA DA ELE GEÇİRİLDİ

Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında Rakka ili şehir merkezine de girdiği ve buradaki kontrolü sağladığı kaydedildi. Rakka dışında, petrol ve doğal gaz alanlarının yoğunlukla bulunduğu Deyrizor da terör örgütünün elinden kurtarıldı. Suriye ordusu, yerel aşiretlerin desteğiyle geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirirken, bölgedeki stratejik harita değişti.

SELAMETİN DEMİRTAŞ’IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Gerçekleştirilen operasyonların ardından, terör örgütü YPG/SDG Fırat Nehri’nin batısından tamamen çıkarıldı ve HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçmişteki ifadeleri yeniden hatırlandı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun YPG/PKK hakkında “Fırat’ın batısına geçemeyecekler artık” şeklindeki açıklamasına Demirtaş, “Geçecekler. Sen de mal mal izleyeceksin” cevabını vermişti.

ERDOĞAN’IN ATTIĞI TWEET DE GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’de terör örgütleri aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan yasa dışı oluşumlara asla izin verilmeyeceği yönündeki 2015 tarihli açıklaması, Şara’nın entegrasyon beyanı sonrası yeniden gündeme geldi. Erdoğan, bu konuda “Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Suriye’nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.