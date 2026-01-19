Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Almanya’nın Toyota ve Lexus kullanıcıları, sabah saatlerinde araç uygulamalarına giriş yaptıklarında beklenmedik bir uyarı mesajı ile karşılaştı. Şirket, yasal zorunlulukları gerekçe göstererek 100 binden fazla araçta bulunan uzaktan iklimlendirme özelliğini aniden devre dışı bıraktı.

KARARIN GEREKÇESİ

Toyota sözcüsü Ralph Müller, bu adımın sürücüleri potansiyel para cezasından korumak ve gereksiz emisyonların önüne geçmek amacıyla alındığını bildirdi. Özellikle geleneksel motorlu ve tam hibrit araçlarda, bu özelliğin çalışabilmesi için motorun rölantide çalışması gerektiği, bu durumun ise yasalarca “önlenebilir emisyon” olarak değerlendirildiği ve bu nedenle yasaklandığı ifade edildi.

ELETTRİKLİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞINDA

Bahsedilen kısıtlama, motor desteğine ihtiyaç duymayan saf elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçları etkilemiyor. Ancak motor gücüyle ısınan diğer tüm modellerde, Avrupa genelinde çevresel duyarlılıkların artışı nedeniyle bu özellik iptal edildi.

TAZMİNAT YOK

Şirket, kullanım şartlarında yer alan ücretsiz dijital özelliklerin sonlandırılabileceği maddesi nedeniyle mağdur olan müşterilere herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini açıkladı. Yetkililer, soğuk kış aylarında sıcak bir araç isteyen sürücülere yasal olan ancak ek maliyet getiren geleneksel yardımcı ısıtıcı sistemlerini (park ısıtıcısı) kullanmalarını tavsiye ediyor.