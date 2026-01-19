Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

ÜNLÜLERİ HEDEF ALAN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde eski futbolcu Ümit Karan hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan Karan’a tutuklama kararı verildi. Aynı zamanda, Karan ile birlikte gözaltına alınan 12 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

UYUŞTURUCU TESTİ SONDURDU

Gözaltı sürecinin ardından Karan, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürülmüş, saç ve kan örnekleri alınmıştı. Yapılan analizler sonucu, Ümit Karan’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

‘KÜTÜPHANE’ SAHİBİ DE PEK İYİ DEĞİL

Soruşturma kapsamında sıklıkla gündeme gelen “Kütüphane” isimli mekanın işletmecisi Yılmaz Efe’nin uyuşturucu testi de (kokain) pozitif sonuç verdi. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Efe’nin saçında kokain ve ilaç etken maddelerinden Setirizin tespit edildiği bildirildi.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025 tarihinden bu yana devam ediyor. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından oluşan birçok tanınmış isim ifade ve uyuşturucu testleri için saç ile kan örnekleri verdi. Soruşturma neticesinde toplamda 26 kişi tutuklandı. Tutuklanmalar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor. Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit de tutuklananlar arasında yer alıyor. Mahkeme, tutuklu bulunan kişilerin mal varlıklarına el konulmasına da karar verdi.

YAKALAMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma çerçevesinde Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmışken, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün test sonuçları ise negatif olarak kaydedildi.