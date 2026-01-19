Fenerbahçe’de Archie Brown İçin Atletico Madrid İlgisi

İNGİLİZ SOL BEK ARKADAŞINA İSPANYOL DEVİ TALİP OLDU

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Burak Kapacak ve Ertuğrul Çetin ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown’a sürpriz bir talip olduğu bildirildi. İspanyol futbol takımı Atletico Madrid’in, Matteo Ruggeri’nin kadrodan ayrılması durumunda Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki sol bekini transfer etmek istediği öğrenildi.

İSPANYOL DEVİ LISTESİNE ALDI

Sport Mediaset’te yer alan bilgilere göre Atletico Madrid, Ruggeri’nin alternatifi olarak Archie Brown’u değerlendiriyor. Sezon başında Milan ile transfer mücadelesi veren Fenerbahçe, Archie Brown’u 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek ekibine katmayı başarmıştı. Sarı-lacivertli takım, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BAŞARI DOLU BİR SEZON GEÇİRİYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta 1732 dakika sahada kalan Archie Brown, 3 gol atmayı başarmış ve 5 asist gerçekleştirmişti. Genç oyuncunun performansı, transfer gündeminin de odak noktalarından birini oluşturuyor.