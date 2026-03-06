Fenerbahçe’de Asensio Antrenmanı Yarıda Bıraktı

Marco Asensio, Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile yapacağı maç için deplasmana götürülmedi. Bugün gerçekleştirdiği antrenmanın bir kısmını tamamladıktan sonra ağrı hissetmesi üzerine çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

ANRENMANDA AĞRI HİSSETTİ

Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ederken, Asensio’nun sağlık durumu merak ediliyor. Antrenmanı bırakan İspanyol futbolcu, durumu değerlendirmek üzere MR çektirdi. Yapılan bildirime göre, Asensio’nun sağlık durumu hakkında kesin kararın yarın verileceği açıklandı.

PAZAR GÜNÜ SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Pazar günü Chobani Stadyumu’nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımda Asensio, 11 gol ve 9 asistlik performansıyla, takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.