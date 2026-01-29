Fenerbahçe’de Ayrılık İle Birlikte 9 Değişiklik

fenerbahce-de-ayrilik-ile-birlikte-9-degisiklik

FENERBAHÇE, KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli ekip, şimdiye kadar Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz ile vedalaşarak, bu sayı dokuza ulaştı.

LIVAKOVIC’İN YENİ ADRESİ DİNAMO ZAGREB

Sezon başında Fenerbahçe tarafından Girona’ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol takımında beklediği forma şansını bulamadı. Bir süre önce kulübe ayrılma talebini ileten Hırvat kalecinin gözde hedefi, eski takımı Dinamo Zagreb olarak belirlendi.

