Fenerbahçe’de Ayrılık: Sebastian Szymanski Fransa’ya Geçti

fenerbahce-de-ayrilik-sebastian-szymanski-fransa-ya-gecti

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık tamamlandı ve Sebastian Szymanski, kariyeri için yeni bir adım atarak Fransa’ya gitti. Ligue 1 kulüplerinden Rennes ile anlaşan Polonyalı futbolcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sarı-lacivertli camiaya veda etti.

VEDA MESAJI

26 yaşındaki Szymanski, veda mesajında “Sevgili Fenerbahçe ailesi, bugün veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı geldi. Kulübe, bu kulübün bir parçası olma fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese teşekkür ederim. Ve tabii ki, koşulsuz sevginiz için bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Szymanski’nin Fenerbahçe’den ayrılışı, taraftarlar tarafından üzüntüyle karşılanırken, Polonyalı futbolcunun Rennes’teki yeni macerasına nasıl başlayacağı merak ediliyor.

