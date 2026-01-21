Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin Geleceği Belirsizliğini Koruyor

fenerbahce-de-en-nesyri-nin-gelecegi-belirsizligini-koruyor

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri’nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu.

FENERBAHÇE, TEKLİFLERDEN MEMNUN KALMADI

Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere pek çok takımdan teklifler almasına rağmen, bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu şeklinde olması yönetimin memnuniyetini sağlamadı.

EN-NESYRI’NIN TAKIMDA KALMA OLASILIKLARI YÜKSELİYOR

Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri’nin gönderilemediği bir senaryo oluşursa forvet transferi yapmayı düşünmüyor. Ayrıca, teknik direktör Tedesco’nun hücum hattından memnun olması, Faslı futbolcunun takımda kalma ihtimalini artırıyor.

FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİSİ: EN AZ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe, En-Nesyri için 20 milyon eurodan az bir teklif alınmadığı sürece oyuncunun satışına onay vermeyi planlamıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralanırken, ilk yardım vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor; Aston Villa, Tammy Abraham'ı transfer etti ve bonservis bedeli açıklandı.
Gündem

Beşiktaş Rafa Silva Yerine James McAtee’yi İstiyor

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferinin ardından 10 numara arayışını Nottingham Forest'ta sürdürerek, istediği futbolcuyu bu kulüpte buldu.
Gündem

Szymanski’nin Yeni Adresi Rennes Oldu

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferine onay verdi. Polonyalı oyuncunun yeni takımının yanı sıra kulübe kazandıracağı miktar da netleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.