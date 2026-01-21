Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri’nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu.
FENERBAHÇE, TEKLİFLERDEN MEMNUN KALMADI
Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere pek çok takımdan teklifler almasına rağmen, bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu şeklinde olması yönetimin memnuniyetini sağlamadı.
EN-NESYRI’NIN TAKIMDA KALMA OLASILIKLARI YÜKSELİYOR
Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri’nin gönderilemediği bir senaryo oluşursa forvet transferi yapmayı düşünmüyor. Ayrıca, teknik direktör Tedesco’nun hücum hattından memnun olması, Faslı futbolcunun takımda kalma ihtimalini artırıyor.
FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİSİ: EN AZ 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe, En-Nesyri için 20 milyon eurodan az bir teklif alınmadığı sürece oyuncunun satışına onay vermeyi planlamıyor.