Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri’nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu.

FENERBAHÇE, TEKLİFLERDEN MEMNUN KALMADI

Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere pek çok takımdan teklifler almasına rağmen, bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu şeklinde olması yönetimin memnuniyetini sağlamadı.

EN-NESYRI’NIN TAKIMDA KALMA OLASILIKLARI YÜKSELİYOR

Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri’nin gönderilemediği bir senaryo oluşursa forvet transferi yapmayı düşünmüyor. Ayrıca, teknik direktör Tedesco’nun hücum hattından memnun olması, Faslı futbolcunun takımda kalma ihtimalini artırıyor.

FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİSİ: EN AZ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe, En-Nesyri için 20 milyon eurodan az bir teklif alınmadığı sürece oyuncunun satışına onay vermeyi planlamıyor.