Fenerbahçe’de En-Nesyri Transferinde Yeni Gelişmeler

FENERBAHÇE SATIŞ LİSTESİNE EN-NESYRİ’Yİ EKLEDİ

Fenerbahçe’de, transfer listesinin en üst sırasında En-Nesyri yer alıyor. Uzun bir süredir Faslı futbolcu ile ilgili temaslarda bulunan yönetim, En-Nesyri’nin İngiltere’de oynamak istememesi nedeniyle çeşitli zorluklar yaşamıştı. Ancak, futbolcunun İtalya’dan gelen tekliflerle ilgilenmesi, süreci değiştirmiş durumda.

NABZINI TUTAN NAPOLİ TEKLİFİ

Edinilen bilgilere göre, Everton ve Nottingham Forest’ın tekliflerini geri çeviren En-Nesyri, Napoli’den geldiği bildirilen teklifi değerlendirmeye almış durumda. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli golcüyü öncelikli olarak bonservisiyle satmayı hedefliyor. Diğer yandan, Napoli transferi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle sonlandırma peşinde.

YENİ PAZARLIK İHTİMALİ

Napoli’nin mevcut golcüsü Lukaku’nun da bu transfer sürecine dahil olabileceği belirtiliyor. İtalyan kulübünün Belçikalı oyuncuya veda etmesi halinde, Fenerbahçe’ye bu transfer için bazı alternatif öneriler sunabileceği aktarılıyor.