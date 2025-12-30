Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci Ayrılığı Kesinleşiyor

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’nin yollarını ayırması olasılığı artıyor. İddialara göre, Teknik Direktör Domenico Tedesco, milli futbolcunun affedilmesi konusunda geri adım atmaması ile dönüş imkanını kapatmış durumda.

FENERBAHÇE’DE İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN AYRILIK GÜNDEMİ

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin takımından ayrılma sürecinin hızlandığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertli kulüpte deneyimli oyuncunun bu ara transfer döneminde ayrılmasının neredeyse kesin gözüyle değerlendirildiği bildiriliyor.

SON MAÇI 5 EKİM’DE OYNADI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla en son 5 Ekim’de Samsunspor ile yapılan karşılaşmada sahada yer aldı. Bu maçın ardından, milli futbolcu kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile birlikte takımdan uzak kaldı.

4. KEZ AF TALEBİNE YİNE OLUMSUZ YANIT

Bir habere göre, İrfan Can Kahveci’nın yönetimden 4. kez affı için başvurduğu fakat yine olumsuz yanıt aldığı açıklandı. Teknik Direktör Tedesco’nun affetmek açısından herhangi bir geri adım atmadığı bildiriliyor ve oyuncuya yönelik tüm kapıların kapalı olduğu ifade ediliyor.

TALİPLERİ: BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE HULL CITY

Yaşanan gelişmeler sonucu İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’den ayrılma ihtimali güçlenirken, milli oyuncuya Beşiktaş, Trabzonspor ve Hull City’den teklif geldiği aktarılıyor.