Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci Ayrılığı Kesinleşiyor

fenerbahce-de-irfan-can-kahveci-ayriligi-kesinlesiyor

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’nin yollarını ayırması olasılığı artıyor. İddialara göre, Teknik Direktör Domenico Tedesco, milli futbolcunun affedilmesi konusunda geri adım atmaması ile dönüş imkanını kapatmış durumda.

FENERBAHÇE’DE İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN AYRILIK GÜNDEMİ

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin takımından ayrılma sürecinin hızlandığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertli kulüpte deneyimli oyuncunun bu ara transfer döneminde ayrılmasının neredeyse kesin gözüyle değerlendirildiği bildiriliyor.

SON MAÇI 5 EKİM’DE OYNADI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla en son 5 Ekim’de Samsunspor ile yapılan karşılaşmada sahada yer aldı. Bu maçın ardından, milli futbolcu kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile birlikte takımdan uzak kaldı.

4. KEZ AF TALEBİNE YİNE OLUMSUZ YANIT

Bir habere göre, İrfan Can Kahveci’nın yönetimden 4. kez affı için başvurduğu fakat yine olumsuz yanıt aldığı açıklandı. Teknik Direktör Tedesco’nun affetmek açısından herhangi bir geri adım atmadığı bildiriliyor ve oyuncuya yönelik tüm kapıların kapalı olduğu ifade ediliyor.

TALİPLERİ: BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE HULL CITY

Yaşanan gelişmeler sonucu İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’den ayrılma ihtimali güçlenirken, milli oyuncuya Beşiktaş, Trabzonspor ve Hull City’den teklif geldiği aktarılıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

2026'dan itibaren köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine zam yapıldı; Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde otomobil ücreti 995 TL oldu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

İstanbul'da 2025 yılının son gününde etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. Vali Davut Gül, eğitim-öğretimin etkilenmeyeceğini duyurdu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da süregelen yağışlar, kent merkezinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

Sacha Boey Krizinde Olayların Perde Arkası Açıklandı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.