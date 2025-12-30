Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci İçin Ayrılık Sinyalleri

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’nin ayrılığına dair iddialar güçleniyor. Milli futbolcunun, mevcut teknik direktörün affetme hususundaki tavrı nedeniyle takımdan ayrılma ihtimali artmış durumda.

FENERBAHÇE’DE İRFAN CAN KAHVECİ’NİN AYRILIĞI YAKINlaşıyor

İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe kariyerinin sonuna yaklaştığına dair söylentiler artıyor. Sarı-lacivertli ekipte, 2024 ara transfer döneminde bu oyuncunun takımdan ayrılmasının kesinleşebileceği öne sürülüyor.

SON MAÇI 5 EKİM’DE OYNADI VE KADRO DIŞI BIRAKILDI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de son olarak 5 Ekim tarihinde Samsunspor ile oynanan maçta yer aldı. Ardından kendisi gibi Cenk Tosun da kadro dışı bırakıldı.

4. KEZ AF TALEBİNE OLUMLU YANIT GELMEDİ

Bir haber kaynağından edinilen bilgiye göre, İrfan Can Kahveci, kulüpten 4. kez affedilme talebinde bulundu ancak yine olumlu bir cevap alamadı. Teknik direktörün affetme konusundaki kararlı duruşunun devam ettiği ve oyuncunun takımda kalma ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE HULL CITY TALEPTE BULUNDU

Gelişmeler neticesinde, İrfan Can Kahveci’nin ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu sürecin ardından milli futbolcuya Beşiktaş, Trabzonspor ve Hull City’nin talip olduğu belirtiliyor.