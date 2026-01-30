Fenerbahçe’de Jhon Duran Lille’e Kiralık Gidiyor

Fenerbahçe, transfer süreçlerini hızla yürütürken, kadrodan çıkacak oyuncular da belirginleşiyor. Sarı-Lacivertlilerin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, kariyerine Avrupa’nın önde gelen liglerinden birinde devam etmeye hazırlanıyor.

LİLLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio tarafından aktarılan son dakika gelişmesine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Jhon Duran’ın transferinde başarılı sonuç elde etti. Fransız kulübünün, hem Fenerbahçe hem de oyuncu ile anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Transferin detaylarına göre, Jhon Duran’ın Lille’e “kiralık” olarak geçeceği vurgulandı. 22 yaşındaki genç forvetin, sezonun geri kalan kısmında Lille forması giymesi bekleniyor. Fenerbahçe’de arzu edilen performansı gösteremeyen Duran’ın, Fransa’da düzenli olarak forma giyecek ve bu sayede gelişimine devam edeceği öngörülüyor.