Fenerbahçe’de Jhon Duran Zenit’e Transfer Oldu

fenerbahce-de-jhon-duran-zenit-e-transfer-oldu

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor ve forvet hattında büyük değişiklikler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmasının ardından, sezon başında Al-Nassr’dan kiralık olarak kadroya katılan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile de yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Performansı beklenilen ölçüde olmayan Jhon Duran, Fenerbahçe tarafından kiralık sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı. Boşta kalan genç futbolcunun yeni takımı Rusya’nın Zenit Kulübü oldu. Yapılan anlaşmaya göre, Zenit’in bu transfer için (kiralama bedeli ve bonuslar hariç) 4 milyon Euro civarında bir ödeme yapacağı bildirildi. Ayrıca, anlaşmada oyuncunun satın alma opsiyonunun olmadığı da öğrenildi.

ZENİT TARAFTARLARINDAN DISİPLİN TEPKİSİ

Transferin duyulmasının ardından Zenit taraftarları sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Jhon Duran’ın geçmişte yaşadığı disiplin sorunları, Rus futbolseverler arasında endişelere yol açtı. Haberlerde, genç futbolcunun “sabıka kaydı” olarak adlandırılan sorunları şöyle sıralandı: Agresif davranışları ve gereksiz kırmızı kart görme alışkanlığı, antrenmanlara gecikme alışkanlığı ve takım arkadaşlarıyla iletişim sorunları. Fenerbahçe’de sıkıntı olarak görülen Duran, kariyerine Rusya’da bu tartışmaların arasında devam edecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Arda Güler Fiziksel Performansıyla Real Madrid’i Şaşırttı

Eflatun-Beyazlılar'ın sağlık kontrollerinde Arda Güler, dayanıklılık testinde rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Elde edilen sonuçlar sağlık ekibini hayrete düşürdü.
Gündem

Zeydan Karalar İçin Tahliye Kararı Açıklandı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutukluyken tahliye edildi.
Gündem

Fenerbahçe Jhon Duran’la Anlaşmayı Feshetti

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor. Youssef En-Nesyri'nin ardından, Jhon Duran da sözleşmesi feshedilerek Zenit'e transfer oldu. Kolombiyalı oyuncunun geçmişi tartışmalara yol açtı.
Gündem

Edirne’de Deprem Riskini Değerlendiren Konferans Düzenlendi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde bir depremin olası riskine dair önemli uyarılarda bulundu.
Gündem

Yurt Dışında Alışverişin İnternetteki Yeni Yüzü

Kazıksepeti.com, sosyal medyada Türkiye'deki ürünlerin yurt dışı fiyatlarıyla kıyaslamasıyla ilgi odağı oldu. 30 euro limitinin kaldırılması, kullanıcıların dikkatini çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.