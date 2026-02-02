Fenerbahçe’de Jhon Duran Zenit’e Transfer Oluyor

fenerbahce-de-jhon-duran-zenit-e-transfer-oluyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki ara transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu süreçte Jhon Duran’ın da takımdan ayrılacağı gelen haberler arasında.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Jhon Duran’ın kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor. Kolombiyalı futbolcunun, Rusya’nın Zenit takımına transfer olacağı iddia ediliyor.

JUVENTUS VE LILLE’IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

22 yaşındaki santrforun maaşının bir kısmının Zenit tarafından, diğer kısmının ise Al-Nassr tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Duran, ara transfer döneminde İtalya’nın Juventus ve Fransa’nın Lille takımlarının da radarına girmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezonun başında Al-Nassr’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma ile 21 maçta görev alan Duran, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. Kolombiyalı golcünün kariyerinde daha önce Aston Villa, Chicago Fire ve Envigado takımlarında da forma giydiği biliniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sert Daralma Yaşıyor

Tekstil ve hazır giyim sektörü, maliyet artışları ve talep düşüşü nedeniyle zor durumda. Son 11 ayda yaklaşık 4.800 şirket kapanırken, 108.125 kişi işsiz kaldı.
Gündem

Arda Güler Real Madrid Performansı İle Dikkat Çekti

Real Madrid, LaLiga’da Rayo Vallecano'yu son dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve performansı medyada dikkat çekti.
Gündem

Ajax’tan Wilfred Ndidi İçin 14 Milyon Euro Teklifi

Beşiktaş, ara transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayırırken Ajax'tan gelen Wilfred Ndidi teklifi hakkında kararını açıkladı.
Gündem

Juventus Teknik Direktörü Icardi Açıklamalarını Yaptı

Juventus, Serie A'da forvet arayışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yi düşünüyor. Teknik direktör Spalletti, bu transferle ilgili spekülasyonları değerlendirdi.
Gündem

Allan Saint-Maximin’in Yeni Takımı Belli Oluyor

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Allan Saint-Maximin, Meksika'daki sıkıntılı deneyiminin ardından yeni takımıyla anlaşma sağladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.