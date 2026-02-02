Fenerbahçe’de Jhon Duran Zenit’e Transfer Oluyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki ara transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu süreçte Jhon Duran’ın da takımdan ayrılacağı gelen haberler arasında.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Jhon Duran’ın kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor. Kolombiyalı futbolcunun, Rusya’nın Zenit takımına transfer olacağı iddia ediliyor.

JUVENTUS VE LILLE’IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

22 yaşındaki santrforun maaşının bir kısmının Zenit tarafından, diğer kısmının ise Al-Nassr tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Duran, ara transfer döneminde İtalya’nın Juventus ve Fransa’nın Lille takımlarının da radarına girmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezonun başında Al-Nassr’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma ile 21 maçta görev alan Duran, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. Kolombiyalı golcünün kariyerinde daha önce Aston Villa, Chicago Fire ve Envigado takımlarında da forma giydiği biliniyor.