Fenerbahçe’de Kante Ve Cherif’in Durumu Belli Oldu

FENERBAHÇE, BU AKŞAM GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ AĞIRLIYOR

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Saat 20.00’de start alacak bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe taraftarı, yeni gelen transferleri sahada görüp göremeyeceklerini merak içerisinde bekliyor.

KANTE, İLK 11’DE YERINI ALACAK

Tedesco, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yeni transferi N’Golo Kante’ye bu mücadelede ilk 11’de forma verme kararı aldı. İtalyan teknik adam, sahaya Kante-Guendouzi-Asensio üçlüsünü çıkararak yeni stratejisini sahaya yansıtmayı hedefliyor.

YENİ TRANSFERLERDEN BİRİ DAHA FORMDA

Diğer yandan, sarı-lacivert ekibin bir diğer yeni transferi 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, sakatlığını geride bıraktı ve dün takımla birlikte antrenman yaptı. Genç futbolcunun buna rağmen ilk 11’de yer almaması durumunda bile maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.