Fenerbahçe’de Kante Ve Cherif’in Durumu Belli Oldu

fenerbahce-de-kante-ve-cherif-in-durumu-belli-oldu

FENERBAHÇE, BU AKŞAM GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ AĞIRLIYOR

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Saat 20.00’de start alacak bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe taraftarı, yeni gelen transferleri sahada görüp göremeyeceklerini merak içerisinde bekliyor.

KANTE, İLK 11’DE YERINI ALACAK

Tedesco, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yeni transferi N’Golo Kante’ye bu mücadelede ilk 11’de forma verme kararı aldı. İtalyan teknik adam, sahaya Kante-Guendouzi-Asensio üçlüsünü çıkararak yeni stratejisini sahaya yansıtmayı hedefliyor.

YENİ TRANSFERLERDEN BİRİ DAHA FORMDA

Diğer yandan, sarı-lacivert ekibin bir diğer yeni transferi 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, sakatlığını geride bıraktı ve dün takımla birlikte antrenman yaptı. Genç futbolcunun buna rağmen ilk 11’de yer almaması durumunda bile maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.